Гусев: на подлете к Воронежу уничтожили еще несколько беспилотников

На подлете к Воронежу уничтожили несколько беспилотников

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу несколько беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. При этом он не уточнил количество беспилотников, атаковавших регион.

По словам Гусева, опасность атаки беспилотников по-прежнему сохраняется. Он призвал местных жителей не распространять в социальных сетях видеозаписи и фотографии с места происшествия, в особенности с указанием геолокации.

Это вторая атака беспилотников на Воронежскую область за вечер. Об отражении первой Гусев сообщил в 21:04 мск.

В Минобороны позже отчитались о перехвате девяти украинских беспилотников с 20:50 до 22:00 мск. Над Воронежской областью уничтожили шесть беспилотников, еще три — над Белгородской областью.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили один дрон над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.