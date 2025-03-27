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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Воронежу уничтожили несколько беспилотников

Гусев: на подлете к Воронежу уничтожили еще несколько беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу несколько беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. При этом он не уточнил количество беспилотников, атаковавших регион.

По словам Гусева, опасность атаки беспилотников по-прежнему сохраняется. Он призвал местных жителей не распространять в социальных сетях видеозаписи и фотографии с места происшествия, в особенности с указанием геолокации.

Это вторая атака беспилотников на Воронежскую область за вечер. Об отражении первой Гусев сообщил в 21:04 мск.

В Минобороны позже отчитались о перехвате девяти украинских беспилотников с 20:50 до 22:00 мск. Над Воронежской областью уничтожили шесть беспилотников, еще три — над Белгородской областью.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили один дрон над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны ВСУ
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