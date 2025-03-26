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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО России за прошедшую ночь сбили над регионами России и акваторией моря девять украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, еще два — над акваторией Черного моря.

18 марта президент России Владимир Путин по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский, также после беседы с Трампом, заявил, что поддерживает отказ от атак на энергетику.

Однако с момента беседы президентов российские энергообъекты неоднократно подвергались атакам беспилотников

24 марта 2025 года Минобороны России сообщило, что за сутки украинские беспилотники нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. В частности, днем 23 марта в результате атаки украинского беспилотника по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) Ростовская АЭС — Тихорецк № 2.

Кроме того, атаке FPV-дрона подверглась газораспределительная станция «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в ЛНР. Также украинский дрон попытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму в районе мыса Тарханкут, но был перехвачен российскими средствами ПВО, подтвердили в российском военном ведомстве.

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