 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД зафиксировало рост попыток обмана иностранцами при въезде в Россию

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Подразделения МВД России за первые два месяца 2025 года выявили в три раза больше фактов сообщения иностранцами ложных сведений о себе при въезде в страну. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Сообщение заведомо ложной информации о себе стало одним из оснований для запрета мигрантам въезда в Россию, уточнила она.

Также среди распространенных причин отказа — уклонение от уплаты налогов и штрафов. «В январе — феврале... по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тыс. иностранцев», — подчеркнула Волк.

Колокольцев назвал число мигрантов в реестре контролируемых лиц
Общество
Фото:Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В 2024 году по причине уклонения от уплаты налогов и штрафов запретили въезд 2,5 тыс. иностранцев.

В начале марта Министерство внутренних дел сообщило о выдворении 190 тыс. мигрантов за 2024 год, что превышает показатель 2023 года почти в три раза. 267 тыс. иностранцев отказали во въезде в Россию.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД правоохранительные органы Россия иностранцы Ирина Волк
Материалы по теме
В России утвердили порядок тестирования детей мигрантов на знание языка
Общество
Сумма налогов от доходов трудовых мигрантов выросла на 16%
Политика
Фальков сообщил о низком качестве платных иностранных студентов в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Капризов вернулся к тренировкам на льду после операцииСпорт, 19:09
Гладков сообщил об ударах ВСУ по шести муниципалитетам областиПолитика, 19:09
АПЛ «Пермь» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Политика, 19:01
Против экс-главы музея PERMM завели дело об оскорблении чувств верующихОбщество, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
«Последняя афера Трампа». Сенатор о планах по крипторегулированию в СШАКрипто, 18:54
В КХЛ забросили шайбу за рекордные три секунды с начала периодаСпорт, 18:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев предложил лишать полученного с нарушениями гражданстваПолитика, 18:51
Путин призвал сделать Арктику комфортной и привлекательной для жизниПолитика, 18:44
Зеленский подписал закон о переименовании судов на УкраинеПолитика, 18:42
Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в ЕгиптеОбщество, 18:40
В Минюсте и Минфине прошли выемки по делу топ-менеджеров «Роснано»Политика, 18:32
ЦБ понизил официальный курс евро почти на ₽1,5Инвестиции, 18:22
Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренераСпорт, 18:20