МВД зафиксировало рост попыток обмана иностранцами при въезде в Россию
Подразделения МВД России за первые два месяца 2025 года выявили в три раза больше фактов сообщения иностранцами ложных сведений о себе при въезде в страну. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Сообщение заведомо ложной информации о себе стало одним из оснований для запрета мигрантам въезда в Россию, уточнила она.
Также среди распространенных причин отказа — уклонение от уплаты налогов и штрафов. «В январе — феврале... по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тыс. иностранцев», — подчеркнула Волк.
В 2024 году по причине уклонения от уплаты налогов и штрафов запретили въезд 2,5 тыс. иностранцев.
В начале марта Министерство внутренних дел сообщило о выдворении 190 тыс. мигрантов за 2024 год, что превышает показатель 2023 года почти в три раза. 267 тыс. иностранцев отказали во въезде в Россию.
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