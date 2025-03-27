В Минобороны сообщили об уничтожении украинского МиГ-29

МиГ-29 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве не уточнили, в каком именно регионе был уничтожен истребитель.

«Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.

Силы ПВО также перехватили 137 беспилотников самолетного типа.

По информации Минобороны, всего с февраля 2022 года российские войска уничтожили 660 самолетов и 283 вертолета. С начала военной операции средства ПВО сбили почти 48,6 тыс. дронов.

Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских МиГ-29.

В частности, средства ПВО сбили самолет этого типа 10 марта. 15 марта российские военные уничтожили украинский истребитель во время боя в воздухе.