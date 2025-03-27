 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве не уточнили, в каком именно регионе был уничтожен истребитель.

«Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.

Силы ПВО также перехватили 137 беспилотников самолетного типа.

По информации Минобороны, всего с февраля 2022 года российские войска уничтожили 660 самолетов и 283 вертолета. С начала военной операции средства ПВО сбили почти 48,6 тыс. дронов.

Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских МиГ-29.

В частности, средства ПВО сбили самолет этого типа 10 марта. 15 марта российские военные уничтожили украинский истребитель во время боя в воздухе.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине ПВО Минобороны МиГ-29
Материалы по теме
Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29
Политика
Президент Польши назвал условия для передачи Киеву истребителей МиГ-29
Политика
Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
В Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали пять пешеходовОбщество, 17:38
Goldman Sachs повысил прогноз цен на золото до $3300 за унциюИнвестиции, 17:36
WSJ узнала о планах Кеннеди сократить 10 тыс. сотрудников Минздрава СШАПолитика, 17:34
Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших в ЕгиптеОбщество, 17:31
Прокуратура запросила для Депардье условный срокПолитика, 17:22
Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭОбщество, 17:19
Акции автопроизводителей по всему миру упали из-за пошлин ТрампаИнвестиции, 17:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Церемонию прощания с Веселкиным назначили на 29 мартаОбщество, 17:13
В ВСУ призвали «не надевать розовые очки» из-за переговоров с РоссиейПолитика, 17:13
Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отмененыОбщество, 17:12
Сычев рассказал о негативном опыте во время карьеры во ФранцииСпорт, 17:11
Евросоюз ввел санкции против сотрудников Центризбиркома БелоруссииПолитика, 17:11
Гашек призвал не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛСпорт, 17:09
НКР присвоило рейтинги AAA.ru 5 выпускам облигаций «Металлоинвеста»Кредитные рейтинги, 17:08