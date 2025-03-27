В Минобороны сообщили об уничтожении украинского МиГ-29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в зоне военной операции, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве не уточнили, в каком именно регионе был уничтожен истребитель.
«Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства», — говорится в сообщении.
Силы ПВО также перехватили 137 беспилотников самолетного типа.
По информации Минобороны, всего с февраля 2022 года российские войска уничтожили 660 самолетов и 283 вертолета. С начала военной операции средства ПВО сбили почти 48,6 тыс. дронов.
Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских МиГ-29.
В частности, средства ПВО сбили самолет этого типа 10 марта. 15 марта российские военные уничтожили украинский истребитель во время боя в воздухе.
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