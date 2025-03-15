Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29

Минобороны: во время воздушного боя был сбит украинский истребитель МиГ-29

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные во время боя в воздухе сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщило Минобороны в ежедневной сводке в телеграм-канале.

Военное ведомство также отчиталось о семи сбитых управляемых авиационных бомбах JDAM и трех перехваченных реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS.

Минобороны ранее неоднократно сообщало об уничтожении самолетов МиГ-29 Вооруженных сил Украины. О таких сбитых истребителях в ведомстве рассказывали 10 марта и в середине февраля.