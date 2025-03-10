Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Global Look Press)

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отметили в ведомстве

Там добавили, что также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 50 беспилотников.

Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских военных самолетов. Так, военные уничтожили украинский МиГ-29 в середине февраля. Тогда также были сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.