Три человека пострадали в Ленобласти при взрыве и пожаре в квартире

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В Приморске в Выборгском районе Ленинградской области в многоквартирном доме произошло возгорание. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали двое взрослых и один ребенок. При падении с третьего этажа женщина получила переломы и ушибы. У второго взрослого и ребенка было выявлено отравление продуктами горения средней степени тяжести.

РБК обратился за комментарием в МЧС Ленинградской области и в офис главы Приморска в Ленинградской области.

Как пишет телеграм-канал «Фонтанка», возгорание произошло после взрыва на третьем этаже жилого дома на Выборгском шоссе. Площадь пожара составила 90 кв. м.

По данным телеканала «ЛенТВ24», открытый огонь охватил квартиры на третьем и четвертом этажах дома и распространился на пятый этаж. Источник в экстренных службах сообщил телеканалу, что причиной мог стать взрыв в одной из квартир.

По информации 78.ru, на третьем этаже дома произошел взрыв газового баллона.

В середине марта в жилом доме на улице Нижняя Масловка в Москве произошел взрыв.

Причиной стала разгерметизация аэрозольного баллона. В результате инцидента никто не пострадал, однако было повреждено остекление квартиры.