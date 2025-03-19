В квартире в жилом доме в Москве произошел взрыв
В квартире жилого дома в Москве произошел взрыв, сообщила столичная прокуратура.
ЧП произошло на улице Нижней Масловке. В пресс-службе управления МВД по Москве рассказали РБК, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация аэрозольного баллона.
Как уточнили в полиции, в результате произошедшего никто не пострадал. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств взрыва.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что при взрыве было повреждено остекление квартиры.
В начале марта в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы взорвался банкомат. Baza сообщала, что основная версия следствия — попытка ограбления. Взрыв произошел в отделении Газпромбанка.
По данным Mash, злоумышленник пытался вскрыть банкомат, действуя по заказу телефонных мошенников. В результате из здания эвакуировали 120 человек, в том числе четырех сотрудников банка. При инциденте никто не пострадал.
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