Мошкович заявил о нежелании умереть в СИЗО из-за хронических болезней
Миллиардер и основатель «Русагро» Вадим Мошкович сообщил в суде о наличии у него хронических заболеваний, передал «Интерфакс». Бизнесмену вменяют мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.
«Я не хочу умереть в СИЗО», — сказал бизнесмен.
Он также заявил, что является законопослушным гражданином.
Суд 27 марта отправил Мошковича под арест на два месяца до 25 мая. Ходатайства защиты о домашнем аресте и залоге отклонены судом. Ранее «Русагро» предлагало залог в 1 млрд руб. за Мошковича.
Следователь, объяснил необходимость ареста бизнесмена тем, что тот может «покинуть Россию в любую минуту», так как владеет личным самолетом Bombardier. Следствие также сообщило, что у Мошковича есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович в ответ заявил, что скрываться не намерен, а самолета у него нет.
По информации источника РБК, Мошкович был задержан 25 марта. Перед этим в офисе «Русагро» прошли обыски. Возбуждения уголовного дела добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД». Мошковичу предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, а также по ст. 201 УК — злоупотребление полномочиями. Предприниматель не признал свою вину.
Суд также арестовал бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.
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Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
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