 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело миллиардера Мошковича ,  
0 

Мошкович заявил о нежелании умереть в СИЗО из-за хронических болезней

Сюжет
Дело миллиардера Мошковича

Мошкович заявил о нежелании умереть в СИЗО из-за хронических болезней
Video

Миллиардер и основатель «Русагро» Вадим Мошкович сообщил в суде о наличии у него хронических заболеваний, передал «Интерфакс». Бизнесмену вменяют мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

«Я не хочу умереть в СИЗО», — сказал бизнесмен.

Он также заявил, что является законопослушным гражданином.

Суд 27 марта отправил Мошковича под арест на два месяца до 25 мая. Ходатайства защиты о домашнем аресте и залоге отклонены судом. Ранее «Русагро» предлагало залог в 1 млрд руб. за Мошковича.

Следователь, объяснил необходимость ареста бизнесмена тем, что тот может «покинуть Россию в любую минуту», так как владеет личным самолетом Bombardier. Следствие также сообщило, что у Мошковича есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович в ответ заявил, что скрываться не намерен, а самолета у него нет.

Миллиардер Мошкович взял с собой на суд по аресту книгу о мозге
Общество

По информации источника РБК, Мошкович был задержан 25 марта. Перед этим в офисе «Русагро» прошли обыски. Возбуждения уголовного дела добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД». Мошковичу предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, а также по ст. 201 УК — злоупотребление полномочиями. Предприниматель не признал свою вину.

Суд также арестовал бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Русагро Вадим Мошкович СИЗО болезнь
Материалы по теме
Миллиардер Мошкович взял с собой на суд по аресту книгу о мозге
Общество
Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футбола
Спорт
Миллиардера Мошковича отправили под арест
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
В Москве после реставрации открылся театр Никиты МихалковаНедвижимость, 16:02
Биатлонист Корнев выиграл гонку преследования на чемпионате РоссииСпорт, 16:01
Представитель Льва Лещенко ответил на слухи о «редком заболевании» певцаОбщество, 15:50
В «Яндексе» произошел сбой в работе сервисовОбщество, 15:47
Ударившего соседку иерея отстранили от служения в храмеОбщество, 15:47
Как выглядит подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне. ВидеоОбщество, 15:40
В России создадут единый реестр нуждающихся в жильеОбщество, 15:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Следователи предъявили обвинения членам движения «Граждане СССР»Общество, 15:28
Музыкальные сервисы ограничили доступ к трекам Noize MCПолитика, 15:23
Наценка за вид: сколько стоят новостройки рядом с парками МосквыНедвижимость, 15:20
Дворкович ответил на обвинения Лагно в предвзятости FIDE к россиянамСпорт, 15:19
В КНДР передали медаль в честь 80-летия Победы для Ким Чен ЫнаПолитика, 15:18
Суд арестовал бывшего гендиректора «Русагро» БасоваБизнес, 15:17