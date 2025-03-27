Миллиардер Мошкович взял с собой на суд по аресту книгу о мозге

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Миллиардер и основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович пришел на суд по мере пресечения с книгой о мозге, передает корреспондент РБК.

Книгу «Мозг: Ваша личная история», которую на кадрах держит Мошкович, написал американский нейробиолог Дэвид Иглмен — создатель и ведущий документального телесериала «Мозг».

Миллиардера задержали 26 марта по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Вместе с ним был задержан экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. По данным «Интерфакса», фигуранты обвиняются в хищениях на сумму около 1 млрд руб.

Мошкович не признает вину и заявил, что не намерен скрываться. По данным следствия, у него есть родственники за рубежом и паспорт Израиля, а также личный самолет, благодаря которому предприниматель может вылететь за границу «в любую минуту». Миллиардер напомнил, что находится под санкциями.