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Дело миллиардера Мошковича ,  
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Суд арестовал бывшего гендиректора «Русагро» Басова

Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
Максим Басов
Максим Басов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Мещанский суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова до 25 мая, сообщил корреспондент РБК из зала суда.

В ходе судебного заседания Басов отказался признать вину, пишет ТАСС.

Бизнесмен просил избрать ему не связанную с лишением свободы меру пресечения. Басов отметил, что содержит супругу и несовершеннолетнего ребенка. Предприниматель, по его словам, также заботится о пожилых родителях и не намерен выезжать из России.

В ходе заседания судья сообщила, что сын Басова постоянно проживает в Великобритании и имеет связи в госорганах. Кроме того, у экс-главы «Русагро» есть гражданство Гренады.

Адвокат Руслан Кожура сообщил, что постановление о привлечении предпринимателя к делу было вынесено 26 марта. По словам юриста, обвинение считает, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Басов вынудили бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% уставного капитала в компании в обмен на инвестиции и выполнение обязательств.

По словам адвоката, следователи не уточнили, в чем заключался обман со стороны Мошковича и Басова. В договоре купли-продажи указано, что продавец получил денежные средства за свой актив, отметил юрист. Сведений о невыполнении обязательств со стороны руководителей «Русагро» сторона обвинения не предоставила, добавил Кожура.

Миллиардера Мошковича отправили под арест
Бизнес
Вадим Мошкович

Басова задержали вместе с основателем «Русагро». Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, а также по ст. 201 — злоупотребление полномочиями. По данным «Интерфакса», фигурантов обвиняют в хищениях на сумму около 1 млрд руб.

Согласно постановлению Таганского районного суда Москвы, возбуждения уголовного дела против Мошковича и Басова добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД». С требованием завести дело в отношении руководителей «Русагро» компания обращалась в правоохранительные органы в октябре 2023 года. Речь шла о совершении преступления в отношении компании «Солпро Инвестмент ЛТД» неустановленными лицами из числа руководителей ГК «Русагро» и хищении ее имущества в особо крупном размере.

Права требования к группе «Солнечные продукты» по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. «Русагро» выкупило осенью 2018 года.

За Мошковича «Русагро» предложило залог в 1 млрд руб. Предпринимателя отправили в СИЗО до 25 мая, Мошкович не признал вину. По словам следователя, арест бизнесмена необходим в связи с тем, что он может «покинуть Россию в любую минуту» на личном самолете Bombardier.

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Русагро Мещанский районный суд Москвы мошенничество
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