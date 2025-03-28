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Байкал сохранил лидерство в рейтинге мест, где мечтают отдохнуть россияне

Виды озера Байкал
Виды озера Байкал (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Каждый четвертый россиянин (26%) мечтает о поездке на Байкал в отпуск, а 16% хотели бы поехать на Горный Алтай, выяснили эксперты сервиса Superjob (результаты исследования есть у РБК).

На Камчатку мечтали бы отправиться 14% россиян. Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Санкт-Петербург и Калининградская область — 10 и 8% соответственно.

При этом 5% респондентов сообщили, что хотели бы увидеть многие или все уголки России. А 8% заявили, что мест, куда они мечтали бы поехать, в России нет.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В топ-10 самых популярных ответов респондентов также вошли Крым, Карелия, Владивосток и Сахалин, свидетельствуют данные исследования.

Опрос проводили с 25 февраля по 19 марта 2025 года. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет из разных округов.

Аналогичное исследование Superjob организовал в 2022 году. Уже тогда на первом месте рейтинга мест, куда россияне мечтают поехать, был Байкал. В 2025 году выросла популярность таких ответов, как Горный Алтай, Камчатка и Арктика. Реже респонденты стали называть Крым и Сочи.

В 2024 году количество туристических поездок внутри России оказалось рекордным — 79,2 млн с января по ноябрь. Показатель увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего поездок путешественники совершили в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Летом 2025 года, по информации страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, самыми востребованными направлениями туризма среди россиян будут Адлер, Калининградская область и Имеретинский курорт. На четвертом месте рейтинга впервые оказались Кавказские Минеральные Воды.

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