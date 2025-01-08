Число туристических поездок внутри России в 2024 году оказалось рекордным

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В январе—ноябре 2024 года по России совершили 79,2 млн туристических поездок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Показатель увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По итогам 2024-го количество поездок россиян и иностранных гостей внутри страны составит 92 млн.

«По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок <...> станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)», — отметил Чернышенко.

Более 11 млн поездок путешественники совершили в Москву. В Краснодарский край оформили 9,4 млн туров, в Санкт-Петербург — 5,8 млн. Сильнее всего за год выросло число поездок в Республику Тыва (+64,8%), Чеченскую Республику (+58,8%) и Рязанскую область (+46,5%).

В России увеличивается и поток путешественников из других стран, отметил вице-премьер. В Хабаровском крае количество поездок иностранных туристов выросло в три раза, в Амурской области — в 2,4, а в Приморье — в 2,1 раза. Чаще всего Дальний Восток посещают путешественники из Китая.

По словам Чернышенко, в стране появляются новые туристические центры, в частности в Сибири, где число турпоездок увеличилось более чем на 16%. В Северной Осетии ожидается открытие нового курорта «Мамисон», по всей стране расширяются и реконструируются уже действующие курорты, добавил вице-премьер.

Весной 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что доля внутреннего туризма в ВВП страны должна вырасти вдвое — до 5% в ближайшие десять лет. По словам президента, достижение цели откроет перспективы развития бизнеса, создания новых рабочих мест.