Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографию с пробежки по парку «Воробьевы горы» в Москве. Публикация доступна в аккаунте политика в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Набираемся сил», — подписал Сийярто.
На фото он запечатлен в черном спортивном костюме с горлом и в шапке такого же цвета. Сийярто бежит в ярких желтых кроссовках вдоль набережной Москвы-реки, на фоне главного здания МГУ.
Накануне Bloomberg сообщил о прибытии Сийярто в российскую столицу. С момента начала военной операции венгерский министр побывал в России по меньшей мере 13 раз, отметило агентство.
По данным Bloomberg, такая частота визитов вызвала подозрения у некоторых европейских чиновников — даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, отметило оно.
Перед поездкой Сийярто сообщил, что отправляется в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского электроснабжения и укрепление экономических связей с Россией.
Сийярто и ранее выкладывал фото с пробежек в странах, куда приезжал по работе. Так, в марте 2023 года он опубликовал себя, бегущего в спортивном костюме в Нью-Йорке. Тогда он приехал в США на Генеральную Ассамблею ООН.
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