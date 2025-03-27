Глава МИД Венгрии выложил фото с пробежки по Воробьевым горам в Москве

Петер Сийярто (Фото: szijjarto.peter.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографию с пробежки по парку «Воробьевы горы» в Москве. Публикация доступна в аккаунте политика в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Набираемся сил», — подписал Сийярто.

На фото он запечатлен в черном спортивном костюме с горлом и в шапке такого же цвета. Сийярто бежит в ярких желтых кроссовках вдоль набережной Москвы-реки, на фоне главного здания МГУ.

Накануне Bloomberg сообщил о прибытии Сийярто в российскую столицу. С момента начала военной операции венгерский министр побывал в России по меньшей мере 13 раз, отметило агентство.

По данным Bloomberg, такая частота визитов вызвала подозрения у некоторых европейских чиновников — даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью, отметило оно.

Перед поездкой Сийярто сообщил, что отправляется в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, безопасность венгерского электроснабжения и укрепление экономических связей с Россией.

Сийярто и ранее выкладывал фото с пробежек в странах, куда приезжал по работе. Так, в марте 2023 года он опубликовал себя, бегущего в спортивном костюме в Нью-Йорке. Тогда он приехал в США на Генеральную Ассамблею ООН.