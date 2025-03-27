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Переговоры России и США ,  
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Рябков назвал контакты Путина и Трампа началом длительного оздоровления

Рябков: контакты между Москвой и Вашингтоном — это начало оздоровления отношений
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Переговоры России и США
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Контакты между Россией и Соединенными Штатами открыли возможность для неконфронтационных отношений и стали началом длительного процесса по оздоровлению отношений между двумя странами. Об этом на международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он напомнил о телефонных разговорах российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и о российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, которые прошли в феврале и марте.

«Это общение приоткрыло некое окно возможностей для того, чтобы перейти от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию. <...> Состоявшиеся контакты — это только начало длительного и непростого процесса по оздоровлению отношений», — сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, на российско-американские отношения благотворно повлияла смена администрации в США: теперь в адрес Москвы «поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу». Замглавы МИДа подчеркнул, что «Россия никогда не уклонялась от диалога, хотя и не навязывалась на него».

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В ночь на 27 марта в Вашингтон прибыл новый российский посол в США Александр Дарчиев. Представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что построить дипломатические отношения между Россией и США крайне сложно, поскольку предыдущие американские администрации разрушали их. Так она ответила на вопрос, какие задачи стоят перед новым послом.

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