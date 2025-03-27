WB через суд потребовала от компании Бакальчука ₽42 млрд

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Маркетплейс Wildberries подал иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб., после того как проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (РВБ).

«ВБ Девелопмент» основана в 2006 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — бывший супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — сообщили в РВБ.

«ВБ Девелопмент» ранее получила деньги на строительство логистических объектов Wildberries. «Есть все основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Владислава Бакальчука», — заявили в компании.

В сентябре 2024 года в компании сказали, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по более чем 60 договорам. Wildberries перечислил подразделению авансовые платежи, а оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ.

РВБ потребовала от «ВБ Девелопмент» отчитаться по полученным платежам либо вернуть их в течение пяти рабочих дней, в противном случае в компании заявили о намерении подать иск на сумму 27 млрд руб.

Долг, о котором заявляет РВБ, является «условным» и касается неотработанных авансов, по которым обязательства у «ВБ Девелопмент» еще не наступили, ответил тогда РБК Владислав Бакальчук.