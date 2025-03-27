 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

WB через суд потребовала от компании Бакальчука ₽42 млрд

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Маркетплейс Wildberries подал иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд руб., после того как проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (РВБ).

«ВБ Девелопмент» основана в 2006 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — бывший супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — сообщили в РВБ.

«ВБ Девелопмент» ранее получила деньги на строительство логистических объектов Wildberries. «Есть все основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Владислава Бакальчука», — заявили в компании.

Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров с раздеванием
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В сентябре 2024 года в компании сказали, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по более чем 60 договорам. Wildberries перечислил подразделению авансовые платежи, а оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ.

РВБ потребовала от «ВБ Девелопмент» отчитаться по полученным платежам либо вернуть их в течение пяти рабочих дней, в противном случае в компании заявили о намерении подать иск на сумму 27 млрд руб.

Долг, о котором заявляет РВБ, является «условным» и касается неотработанных авансов, по которым обязательства у «ВБ Девелопмент» еще не наступили, ответил тогда РБК Владислав Бакальчук.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Wildberries иски незаконнное обогащение
Материалы по теме
Wildberries добился запрета слова «WBнутый»
Технологии и медиа
ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за скидок у продавцов
Бизнес
Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров с раздеванием
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футболаСпорт, 14:35
В 2024 году жители Москвы стали покупать меньше водкиВино, 14:30
Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей КитаяИнвестиции, 14:26
Брусникина заявила, что новые правила для театров вызывают опасенияLife, 14:24
В Магаданской области при сходе лавины погибли четверо туристовОбщество, 14:18
МИД Италии заявил о длительной работе над проблемой Ariston в РоссииПолитика, 14:17
Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиянОбщество, 14:13
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от БПЛАПолитика, 14:11
Стали известны дата и место прощания с военкором Анной ПрокофьевойОбщество, 14:09
Как выглядит подлодка, на которой в Египте погибли россияне. ФотоОбщество, 14:08
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуанойОбщество, 14:00
В аппарате омбудсмена заявили о трудностях с возвращением детей из ЕСПолитика, 13:58
«Прожить один день» и другие способы сберечь отношения в трудные временаPro, 13:58