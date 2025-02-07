Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров с раздеванием

Летом 2022 года прокуратура обнаружила, что на одном из складов Wildberries незаконно проводили досмотры с раздеванием до нижнего белья для пресечения воровства, теперь жалобы появились снова

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries будет проверен в связи с жалобами сотрудников на досмотры, при которых требовали раздеться до нижнего белья, сообщил «Ведомостям» начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан подмосковной прокуратуры Андрей Малютин.

Представитель компании пообещал, что Wildberries окажет прокурорам необходимое содействие.

Впервые видеозапись, на которой от сотрудников одного из складов Wildberries требуют раздеваться до нижнего белья во избежание воровства на работе, появилась в интернете летом 2022 года, напоминает издание. Тогда прокуратура провела проверку и установила, что на складе незаконно досматривают личные вещи, после чего руководству поручили устранить нарушения, но оснований для заведения уголовного дела не нашли.

На возобновление досмотров с раздеванием до нижнего белья сотрудники сортировочных центров Wildberries пожаловались в январе, об этом они писали в одном из отраслевых телеграм-чатов. «Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку», — рассказала одна из участниц чата. Другая рассказала, что они раздеваются за турникетами, в раздевалке. Тогда Wildberries пообещала провести проверку.

На подобные досмотры поступали жалобы и от сотрудников других маркетплейсов, но то были единичные случаи по проверке людей после срабатывания сигнала на сканере, говорит глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. С его слов, чаще всего жалуются сотрудники складов Wildberries, прежде всего из Подмосковья.

Досмотры с раздеванием сотрудников, как правило, не афишируются и не регламентируются в документах компаний из-за спорности процедуры с точки зрения закона, рассказал эксперт «Актион кадров» Вячеслав Филиппов. Он напомнил, что досмотр со вскрытием вещей могут проводить только уполномоченные лица, например сотрудники полиции, в строго определенных законом случаях (ст. 27.7 КоАП).

Вместе с тем предусмотрена процедура «осмотра», то есть визуальная проверка личных вещей работника без вскрытия и нарушения их целостности, отметил Филиппов и подчеркнул: законодательство не регламентирует осмотр, что позволяет работодателям вводить разные формы этой процедуры, но принуждение к осмотру может рассматриваться как нарушение прав работника, гарантированных Конституцией, которая защищает право на уважение человеческого достоинства.

Осуществляя проверку, прокуроры запрашивают записи с видеокамер и документации у компании, но сами редко выезжают на территории организации для получения объяснений или проведения осмотра на месте, отметил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.