ФСБ заявила о новом способе вербовки украинскими спецслужбами россиян

Украинские спецслужбы пытаются получить от россиян секретные сведения о специальной военной операции, предупредила ФСБ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ФСБ заявила о выявленной вербовочной кампании украинских спецслужб, которые пытаются получить от россиян секретные сведения о специальной военной операции, представляясь сотрудниками американского аналитического центра RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией). Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, поступившем в РБК.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, представители спецслужб Украины обращаются через мессенджеры к россиянам с предложением о сотрудничестве с RAND, обещая денежное вознаграждение. Сотрудники украинских спецслужб представляются сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» — филиала центра RAND Europe.

Для подтверждения своей принадлежности к организации украинская сторона предоставляет данные в отношении якобы своего руководителя — директора европейского филиала RAND Corporation.

В ФСБ отметили, что таким образом украинские спецслужбы пытаются получить доступ к секретным материалам, касающимся применения стратегической авиации Воздушно-космических сил России и дислокации подразделений Вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции.



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