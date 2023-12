Аналитический центр RAND признали нежелательным в России

RAND создали после Второй мировой при участии американских военных, это один из самых известных аналитических центров в мире

Штаб-квартира RAND Corporation (Фото: Wikimedia Commons)

В российский перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, Минюст внес американскую исследовательскую RAND Corporation.

Соответствующий пункт в перечне, 124-1 по счету, появился 6 декабря, Генпрокуратура приняла решение об этом 21 ноября.

Корпорация RAND (название возникло от фразы research and development — исследование и развитие) в 1948 году отделилась от Douglas Aircraft Company (бывшая американская авиастроительная компания, влилась в Boeing). Аналитический центр с участием военных создали после Второй мировой войны для обеспечения взаимодействия оборонной отрасли, промышленности и науки. Журнал The Atlantic отмечал, что в СССР RAND называли «академией смерти и разрушений».

После отсоединения от Douglas организация получила инвестиции в размере $1 млн, среди выделивших средства был фонд Форда. Позднее RAND расширила поле своей деятельности на невоенную сферу, занялась анализом экономических и социальных проблем, утверждая, что беспристрастна в исследованиях.

Корпорация делала исследования о России — например, о соблюдении прав человека и о конфликте с Украиной.

В 2020 году RAND заняла седьмое место в рейтинге мировых аналитических центров Global Go To Think Tank Index Report, в 2019-м она была на 12-й позиции, годом ранее — на девятой. В рейтинге 2018 года говорилось, что США являются страной с наибольшим число аналитических центров (тогда было свыше 1,8 тыс.), в России, для сравнения их 215.

