В Москве завершили расследование убийства женщины в «Запорожце» Куценко

Фото: Прокуратура Москвы

Следственные действия по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле «Запорожец» актера Гоши Куценко, завершились в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Убийство произошло у жилого дома на западе Москвы, на Кутузовском проспекте.

«Следствием установлено, что в ночь с 18 на 19 января 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения <...> в ходе конфликта нанес не менее 19 ножевых ранений своей знакомой», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый Альберт Абдуллин, чтобы скрыть следы преступления, поместил тело женщины в автомобиль марки «ЗАЗ-968». Машина принадлежала российскому актеру Гоше Куценко.

Мужчину арестовали на срок один месяц 29 суток. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Уголовное дело передут в суд.