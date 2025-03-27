 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве завершили расследование убийства женщины в «Запорожце» Куценко

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Следственные действия по уголовному делу об убийстве женщины, тело которой нашли в автомобиле «Запорожец» актера Гоши Куценко, завершились в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Убийство произошло у жилого дома на западе Москвы, на Кутузовском проспекте.

«Следствием установлено, что в ночь с 18 на 19 января 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения <...> в ходе конфликта нанес не менее 19 ножевых ранений своей знакомой», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Куценко прокомментировал обнаружение тела женщины в его «Запорожце»
Общество

Женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый Альберт Абдуллин, чтобы скрыть следы преступления, поместил тело женщины в автомобиль марки «ЗАЗ-968». Машина принадлежала российскому актеру Гоше Куценко.

Мужчину арестовали на срок один месяц 29 суток. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Уголовное дело передут в суд.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
происшествия убийство Следственный комитет по Москве Москва Гоша Куценко
Гоша Куценко фото
Гоша Куценко
актер, певец, сценарист, режиссер
20 мая 1967 года
Материалы по теме
Кадры показаний спрятавшего убитую женщину в машине Гоши Куценко
Общество
В Петербурге кондуктор троллейбуса убил пассажира в ходе конфликта
Общество
В Севастополе джазовую певицу убил сосед
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Гуцул пожаловалась Эрдогану на нарушение Молдавией соглашения с ТурциейПолитика, 12:59
Минтранс назвал срок начала строительства ВСМ Москва — ПетербургОбщество, 12:57
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам таксиБизнес, 12:55
Spiegel сообщил об утечке данных об аккаунтах окружения ТрампаПолитика, 12:54
Цены выросли на 25%: что губит новые рестораны в 2025 годуPro, 12:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:54
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Умерла народная артистка БССР, балерина и хореограф Клара МалышеваОбщество, 12:49
Основателя «Русагро» попросили отпустить под залог в 1 млрд руб.Бизнес, 12:45
Основателя «Русагро» Мошковича привезли в суд. ВидеоБизнес, 12:43
Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики РоссииСпорт, 12:40
Ozon начал страховать пункты выдачи заказов любых маркетплейсовОтрасли, 12:34
Захарова назвала риски размещения миротворцев НАТО на УкраинеПолитика, 12:29
Toncoin отреагировал ростом на похвалу TON от Дурова. Что с ценой токенаКрипто, 12:27