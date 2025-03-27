Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонии

Мария Пономаренко (Фото: Андрей Бок / ТАСС)

Шипуновский районный суд Алтайского края приговорил журналистку Марию Пономаренко к одному году и 10 месяцам лишения свободы по делу о нападении на силовиков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Шитова.

Уголовное дело против нее возбудили в декабре 2023 года. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Пономаренко обвинили в нападении на двух сотрудников колонии, в которой она отбывала наказание по первому уголовному делу о «фейках» про армию.

В совокупности по двум уголовным делам и с учетом отбытого срока ей осталось провести в колонии около трех лет, отметило издание.





В феврале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по делу о «фейках» о вооруженных силах из-за поста в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе.

Минобороны России заявило, что военные не наносили удар по театру и не рассматривали его в качестве цели, поскольку там могли укрываться мирные жители. В ведомстве сообщили, что здание театра подорвали украинские войска.