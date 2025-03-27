 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонии

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Пономаренко
Мария Пономаренко (Фото: Андрей Бок / ТАСС)

Шипуновский районный суд Алтайского края приговорил журналистку Марию Пономаренко к одному году и 10 месяцам лишения свободы по делу о нападении на силовиков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Шитова.

Уголовное дело против нее возбудили в декабре 2023 года. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Пономаренко обвинили в нападении на двух сотрудников колонии, в которой она отбывала наказание по первому уголовному делу о «фейках» про армию.

В совокупности по двум уголовным делам и с учетом отбытого срока ей осталось провести в колонии около трех лет, отметило издание.


На журналиста Роменского составили протокол
Общество
Владимир Роменский

В феврале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по делу о «фейках» о вооруженных силах из-за поста в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе.

Минобороны России заявило, что военные не наносили удар по театру и не рассматривали его в качестве цели, поскольку там могли укрываться мирные жители. В ведомстве сообщили, что здание театра подорвали украинские войска.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
журналист Алтайский край уголовное дело приговор суд
Материалы по теме
В Якутии задержали журналистку по статье об оправдании терроризма
Политика
Журналистку Кеворкову освободили в зале суда
Общество
Для журналистки Кеворковой запросили шесть лет за два поста
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
«Ничто не ускользнет»: как проверить самозанятого — 13 законных способовPro, 11:29
ФСБ заявила о новом способе вербовки украинскими спецслужбами россиянПолитика, 11:28
В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в ЛитвеПолитика, 11:24
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам французского наемника на УкраинеПолитика, 11:18
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не статьИнвестиции, 11:17
Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 110 пунктов впервые с 6 мартаИнвестиции, 11:17
Итоги форума технологической инфраструктуры МосквыПресс-центр, 11:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Журналист сообщил о «печальном состоянии» ШумахераСпорт, 11:12
Правительство сменило главу оператора по переработке мусораПолитика, 11:08
Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонииПолитика, 11:03
«Неутомимый и беспощадный»: каково работать с гуру Кремниевой долиныPro, 11:02
Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»Политика, 10:56
«Сьесс» ответил на данные об опасных веществах в краске для волос SyossОбщество, 10:56
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 10:53