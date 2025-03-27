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Общество ,  
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На журналиста Роменского составили протокол

Тимирязевский суд в Москве зарегистрировал протокол на бывшего журналиста телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Владимира Роменского (внесен в реестр иноагентов) об участии в нежелательной организации, соответствующая информация размещена на портале суда.

«Статья КоАП РФ Ст. 20.33», — говорится в карточке дела. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до ₽15 тыс., протокол был зарегистрирован во вторник, 26 марта.

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Фото:ИТАР-ТАСС

Это не первый раз, когда его привлекают по статье об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории России. Так, в конце июня 2024 года журналист получил штраф в размере ₽7,5 тыс.

Минюст включил Роменского в реестр иноагентов в октябре 2022 года. Телеканал «Дождь» признали иноагентом летом 2021 года, а в марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту.

Телеканал также признали нежелательной организацией в 2023 году, а в конце того же года Минюст исключил «Телеканал Дождь» из реестра иноагентом, но внес туда «иное объединение лиц», которое осуществляет деятельность под таким же названием.

Телеканал прекратил вещание в России. В январе 2023 года он получил разрешение на вещание в Нидерландах.

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