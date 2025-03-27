Автомобилистам посоветовали сменить резину
С 27 марта в Москве началась «автомобильная» весна, можно менять зимнюю автомобильную резину на летнюю, сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что под такой весной подразумевается время, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 5 градусов.
Он также отметил, что сегодня в Москве после полудня ожидаются от плюс 6 градусов до плюс 9 градусов, кратковременный дождь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал москвичам аномально теплую погоду с пятницы по воскресенье, то есть с 28 по 30 марта. Он уточнил, что температура воздуха будет от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов, тем самым она превысит норму на 5–6 градусов.
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