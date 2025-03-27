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Общество ,  
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Автомобилистам посоветовали сменить резину

Синоптик Тишковец сообщил, что резину уже можно менять на летнюю
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С 27 марта в Москве началась «автомобильная» весна, можно менять зимнюю автомобильную резину на летнюю, сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что под такой весной подразумевается время, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 5 градусов.

Он также отметил, что сегодня в Москве после полудня ожидаются от плюс 6 градусов до плюс 9 градусов, кратковременный дождь.

Тишковец назвал дату наступления в Москве «автомобильной весны»
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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал москвичам аномально теплую погоду с пятницы по воскресенье, то есть с 28 по 30 марта. Он уточнил, что температура воздуха будет от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов, тем самым она превысит норму на 5–6 градусов.

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Теги
Евгений Тишковец зимняя резина Москва лето автомобилисты
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