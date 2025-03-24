Тишковец назвал дату наступления в Москве «автомобильной весны»

Тишковец: с 26 марта в Москве наступит «автомобильная весна»

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В столичном регионе 26 марта среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше пяти градусов, что является главным критерием для смены зимних автомобильных шин на летние, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду наступит «автомобильная» весна — это когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин», — сообщил он.

По словам синоптика, к середине недели в дневные часы в Москве и области температура будет подниматься до 10°C.



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