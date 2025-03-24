 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Тишковец назвал дату наступления в Москве «автомобильной весны»

Тишковец: с 26 марта в Москве наступит «автомобильная весна»
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В столичном регионе 26 марта среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше пяти градусов, что является главным критерием для смены зимних автомобильных шин на летние, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду наступит «автомобильная» весна — это когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин», — сообщил он.

По словам синоптика, к середине недели в дневные часы в Москве и области температура будет подниматься до 10°C.

Вильфанд пообещал москвичам «температурные качели» днем и ночью
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также Тишковец отметил, что в предстоящие выходные воздух в столичном регионе может прогреться до 15°C, что соответствует климатической норме последней декады апреля.

В Москве 23 марта был побит 80-летний рекорд высокого атмосферного давления, показатель достиг 764,2 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Московская область температура Евгений Тишковец
Материалы по теме
Вильфанд предсказал окончание «летней» погоды на юге России
Общество
Собянин предупредил москвичей об опасной непогоде
Политика
В Подмосковье из-за теплой погоды уже проснулись клещи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ за 35 сейвовСпорт, 12:56
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 12:48
Кремль раскрыл, что нужно для будущей сделки по УкраинеПолитика, 12:46
ВТБ до конца недели обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюрФинансы, 12:38
Мошенники научились взламывать «умный дом» для добычи криптовалютыОбщество, 12:36
Минобороны сообщило о новой атаке дрона на станцию КТКПолитика, 12:32
Китайца задержали на таможне с корнями женьшеня в нижнем бельеОбщество, 12:32
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Рекордсмена КХЛ признали лучшим игроком недели за четыре шайбыСпорт, 12:29
Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на УкраинуПолитика, 12:28
Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-РиядеПолитика, 12:25
Стало известно, что обстрелянный астраханский замминистра делал в ЛНРПолитика, 12:19
Жителей Подмосковья предупредили о пробуждении гадюкОбщество, 12:17
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики наймаPro, 12:17
Прицеп уехал в салон: последствия аварии грузовика и автобуса в КрымуОбщество, 12:17