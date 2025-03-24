Тишковец назвал дату наступления в Москве «автомобильной весны»
В столичном регионе 26 марта среднесуточная температура воздуха установится на отметке выше пяти градусов, что является главным критерием для смены зимних автомобильных шин на летние, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В среду наступит «автомобильная» весна — это когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин», — сообщил он.
По словам синоптика, к середине недели в дневные часы в Москве и области температура будет подниматься до 10°C.
Также Тишковец отметил, что в предстоящие выходные воздух в столичном регионе может прогреться до 15°C, что соответствует климатической норме последней декады апреля.
В Москве 23 марта был побит 80-летний рекорд высокого атмосферного давления, показатель достиг 764,2 мм рт. ст.
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