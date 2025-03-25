Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить на Украину миротворцев

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / Reuters)

Страны Запада, изъявившие желание отправить на территорию Украины миротворцев, — политически несостоятельные мечтатели. Такое мнение в интервью «Первому каналу» выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, Великобритания наряду с Францией при поддержке стран Прибалтики и ряда других государств обсуждают дальнейшее накачивание Украины оружием. Кроме того, эти страны заинтересованы в создании коалиций, которые хотят разместить миротворческие миссии по обеспечению безопасности Украины после прекращения огня.

Как отметил дипломат, одну миссию планируется разместить «как бы на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую — из стран глобального Юга».

В начале марта 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине должен разместиться миротворческий контингент.

Британская The Times со ссылкой на источник сообщила, что на Украину планируется отправить «около 10 тыс.» миротворцев. Собеседники газеты пояснили, что Великобритания готова разместить миротворческий контингент на бессрочный период.