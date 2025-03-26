Путин заявил, что России важно не замыкаться на прошлом

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

России нужно «жить будущим», опираясь на фундамент, заложенный предками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых».

По словам Путина, российским детям важно расти и взрослеть на примерах проявления доблести и любви к Родине. При этом не следует жить прошлым, «каким бы героическим оно ни было».

Россия должна быть страной, устремленной в будущее, заявил президент. При этом фундамент ее дальнейшего развития — традиционные ценности, исторический опыт предков.

«Есть люди, которые на так называемом Западе <…> не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться», — подчеркнул Путин, добавив, что у России много друзей в разных частях мира.

Заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» организовали на площадке национального центра «Россия» в Москве. Заседание проводит Владимир Путин.