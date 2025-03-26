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Президент Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», сообщила пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и выступит на открытии съезда организации.



Национальный центр «Россия» открылся в Москве на территории бывшего «Экспоцентра» 4 ноября 2024 года. Его создали по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения экспонатов выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

До завершения строительства нового здания национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7, там есть залы постоянной и временных экспозиций, большой концертный зал на 1,6 тыс. мест, конгресс-зал на 600 мест, деловая зона, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и пространство «Универмаг».

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства. На выставке были представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. Ее закрыли 8 июля 2024 года. Выставку посетили более 15 млн человек.