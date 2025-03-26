Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса»
Помощник президента России Алексей Дюмин стал членом наблюдательного совета «Роскосмоса». Указ Владимира Путина опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в качестве представителя президента Российской Федерации помощника президента <...> Дюмина [Алексея Геннадьевича]», — говорится в документе.
В соответствии с указом прекратились полномочия члена наблюдательного совета «Роскосмоса» Игоря Левитина. Он является спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
Указ вступил в силу в день подписания, 26 марта.
В понедельник, 24 марта, Сергея Крикалева назначили на должность заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса». Он занимал пост исполнительного директора пилотируемых программ корпорации с 2016 по 2024 год.
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