Власти составили список рекомендованного школьникам кино

В список от Минпросвещения попали классические советские фильмы и мультфильмы, а также ряд российских картин. В него вошли фильмы Тарковского и Андреасяна, «Смешарики», «Чапаев», «Майор Гром» и документалка по Мединскому

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Министерство просвещения подготовило список отечественных фильмов и мультфильмов, рекомендованных для школьников, сообщила пресс-служба ведомства.

Картины из этого перечня рекомендованы к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности, в том числе для работы школьных театров, говорится в сообщении.

«Мы буквально на днях сделали список для просмотра после уроков. У нас есть и современные фильмы, и фильмы советского периода», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Перечень не является окончательным и будет регулярно дополняться, уточнили в пресс-службе Минпросвещения. В нем есть фильмы для младших, средних и старших классов, документальное кино и серия выпусков «Без срока давности».

В списке более 50 мультфильмов, в том числе классика советской мультипликации «Кот Леопольд», «Летучий корабль», «Вовка в Тридевятом царстве», «Ну, погоди!», «Сказка сказок», «Тайна третьей планеты», «Простоквашино», «Аленький цветочек» (1978), «Винни Пух и все, все, все» (1969), «Дядя Степа — милиционер» (1964), «Мешок яблок» (1974), «Мойдодыр» (1954), «Снежная королева» (1957), циклы про Чебурашку и «38 попугаев», современная анимация представлена «Смешариками», мультсериалом «Супергерои.ру» и циклом про богатырей.

Младшеклассникам советуют посмотреть фильмы «Чук и Гек» (1953), «Ералаш» (цикл серий с 1974 по 1989 годы), «Каштанка» (1975), «Морозко» (1964), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Королевство кривых зеркал» (1963), «Золушка» (1947), «Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977) и другие.

Ученикам 5–7 классов рекомендовали в том числе посмотреть «Приключения Электроника» (1979), «Каникулы Петрова и Васечкина» (1984), «Белый Бим Черное Ухо» (1977), «На войне как на войне» (1968), «Ревизор» (1952), «Гостья из будущего» (1984), «Республика ШКИД» (1966), «Вождь краснокожих» (1962), «Сердца трех» (1992), «Старик Хоттабыч (1956), «Чапаев» (1934), а также «Иваново детство» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и др.

«В бой идут одни «старики» (1973), «Завтра была война» (1987), «Человек-амфибия» (1961), «Офицеры» (1971), «Овод» (1955), «Броненосец Потемкин» ведомство советует посмотреть ученикам 8–9 классов, из фильмов современной России в этом перечне «Холоп» и «Холоп 2», «Мы из будущего», «28 панфиловцев», «Ленинград», «В августе 44-го», «Золотая бронза», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Салют-7», серия про последнего богатыря, «Движение вверх», «Матч», «Чебурашка», «Майор Гром» и фильм «Командир» 2024 года. Экранизация «Двух капитанов» 1955 года рекомендована для школьников 5–7 классов, а «Два капитана» 1976 года — для учеников 8–9 классов.

Старшеклассникам рекомендовали «Летят журавли» (1957), «Тихий Дон» (1957), «Застава Ильича» (1964) и «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Иди и смотри» (1985), «Белорусский вокзал» (1970), а из современного — «Балканский рубеж», «Битва за Севастополь», «Нюрнберг», «Диверсант» и «Пассажиры». В списке есть несколько фильмов с пометкой «18+» — «Восхождение» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». В документе не поясняется, как пометка соотносится с рекомендацией.

В разделе «Документальное кино» более 40 фильмов, среди них «Мифы о России» по произведениям Владимира Мединского, «1812» (1912), «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Операция Украина. Одурманенные Бандерой», «Заблудшие. Wargonzo».

Работа над составлением перечня началась осенью 2024 года. За его разработку отвечает центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете. По словам директора центра Натальи Скляровой, для отбора произведений были выработаны критерии на основе указов президента Владимира Путина о стратегии нацбезопасности и об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

20 марта 2025 года Кравцов заявил, что регионы в ближайшее время получат перечень фильмов, мультфильмов и книг, рекомендованных для семейного досуга и внеурочной деятельности школьников.