Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «похищением» детей

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Мошенники используют схему с «похищением» детей, чтобы украсть деньги и имущество их родителей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве привели в пример случай с 15-летней школьницей из Новой Москвы, которая стала жертвой телефонных мошенников. 20 марта аферисты позвонили ей, представившись сотрудниками службы доставки, и выведали у нее код доступа к порталу госуслуг.

Хотя доступ к порталу получилось восстановить, девочка переживала из-за этой ситуации. Спустя четыре дня после звонка мошенников, 24 марта, девочка пропала — ее мать вернулась с работы и обнаружила выключенный мобильный телефон дочери и пропажу драгоценностей.

Позднее неизвестные потребовали выкуп за девочку в размере $100 тыс., а затем удвоили сумму из-за активного распространения информации о похищении и розыске подростка.

«По предварительным данным, девочка по указанию мошенников выключила мобильный телефон, под предлогом декларирования передала ранее неизвестной ей девушке ценные вещи и по ее указанию находилась в квартире на ул. Профсоюзная, где и была обнаружена», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура Москвы призвала родителей поговорить с детьми и объяснить, что необходимо сообщать им обо всех подозрительных звонках и просьбах незнакомцев. Кроме того, дети должны знать, что нельзя называть неизвестным персональную информацию о себе и родственниках, в том числе о финансовом положении, а также коды из СМС-сообщений.

«Все требования об отключении телефона, перемещениях по городу, проведении обысков дома, передаче денег и ценностей незнакомцам — незаконны! Так действуют мошенники», — говорится в сообщении.