Володин призвал урегулировать отношения робота и человека законами

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России необходимо разработать законы, которые будут регулировать взаимоотношения робота и человека. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства о работе в 2024 году.

По словам Володина, следует сформировать правовое поле для более эффективного развития технологий, в том числе искусственного интеллекта. Новое законодательство позволит избежать множество проблем в использовании роботов.

«Сейчас любое открытие, любой запуск, даже тестовые проекты, — на улицу не выпустишь, потому что, случись что, будет проблема», — заявил Володин.

Новое законодательство, по мнению председателя Госдумы, создаст условия для того, чтобы в Россию приезжали изобретатели, которые не смогли реализовать себя в других странах.

Володин призвал выработать предложения, чтобы «как можно быстрее сформировать законодательное поле».

В Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства России. Его представил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал об итогах работы в 2024 году, а также ответил на вопросы депутатов.