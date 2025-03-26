Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов не использовать в общении друг с другом обращение «господа».
«Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин в ходе выступления представителей фракций в рамках отчета правительства о работе за 2024 год.
После этого в начале своего выступления лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что, «как мы знаем, господа — в Париже».
В среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства выступал премьер-министр Михаил Мишустин.
Также во время заседания Володин посоветовал представителям КПРФ в Госдуме не хвалить министра финансов Антона Силуанова, так как критика со стороны коммунистов означает, что Силуанов хорошо выполняет свою работу.
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