Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»

Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов не использовать в общении друг с другом обращение «господа».

«Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин в ходе выступления представителей фракций в рамках отчета правительства о работе за 2024 год.

После этого в начале своего выступления лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что, «как мы знаем, господа — в Париже».



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