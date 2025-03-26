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Политика ,  
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Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов не использовать в общении друг с другом обращение «господа».

«Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин в ходе выступления представителей фракций в рамках отчета правительства о работе за 2024 год.

После этого в начале своего выступления лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что, «как мы знаем, господа — в Париже».

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Вячеслав Володин (на экране)

В среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства выступал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также во время заседания Володин посоветовал представителям КПРФ в Госдуме не хвалить министра финансов Антона Силуанова, так как критика со стороны коммунистов означает, что Силуанов хорошо выполняет свою работу.

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Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
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