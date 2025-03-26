Мишустин предупредил об опасности дефицита при регулировании цен

Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости осторожного подхода к регулированию цен и объемов производства, поскольку это может привести к дефициту и росту цен.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства России. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

«Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства — это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин добавил, что в ближайшее время ожидаются результаты работы в этом направлении.

В ходе выступления премьер-министр заявил, что наценки посредников остаются важным фактором роста цен в России. Он отметил, что стоимость услуг посредников, таких как упаковка и доставка товаров, не должна быть чрезмерной, особенно в условиях, когда страна решает сложные задачи.

Мишустин привел данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которым в некоторых случаях наценка на товары, например, на рыбную продукцию, достигает 50%. В цепочке поставок от рыбака до конечного покупателя насчитывается до шести посредников, что увеличивает цену товара в 3,5 раза.

Премьер подчеркнул необходимость более активного взаимодействия с участниками рынка и, в случае необходимости, принятия жестких мер для контроля ситуации.