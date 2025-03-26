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Политика ,  
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Путин назначил представителя для ратификации договора с Ираном

Путин выбрал представителя для ратификации стратегического договора с Ираном
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин назначил замглавы российского МИДа Андрея Руденко своим представителем при рассмотрении в Совфеде и Госдуме вопроса о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном.

Распоряжение президента опубликовано на портале правовых актов.

Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 17 января. Документ состоит из преамбулы и 47 статей, треть его содержания посвящена вопросам двустороннего военно-технического сотрудничества и международной безопасности.

Отдельным пунктом в договоре прописано, что стороны обязуются способствовать «упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке» и сотрудничать для предотвращения «вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств».

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Экономика
Тегеран, Иран

В отличие от аналогичного договора России с Северной Кореей, подписанного в 2024 году, в соглашении с Ираном нет пункта об оказании помощи одной из сторон другим государством в случае вооруженного нападения на нее. Москва и Тегеран разработали другой механизм работы: так, если одна из сторон «подвергнется агрессии», другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи перед подписанием документа заявил, что соглашение «включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса».

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