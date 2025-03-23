Володин анонсировал борьбу с рекламой на запрещенных в России ресурсах
Госдума на будущей неделе рассмотрит законопроект, который позволит пресечь «обогащение владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг», — отметил он.
От этой рекламы ресурсы получают доходы, при этом сервисы могут осуществлять «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и россиян, заявил Володин.
Законопроектом может быть введен запрет на размещение рекламы на ресурсах:
- организаций, признанных нежелательными в России;
- организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;
- а также сайтов, доступ к которым ограничен.
Среди мировых соцсетей, доступ к которым в России ограничен, — Х, Facebook, Instagram (две последние принадлежат признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).
В прошлом году в России появился запрет на рекламу у иноагентов. Если имеющий такой статус человек продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов