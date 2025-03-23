Володин анонсировал борьбу с рекламой на запрещенных в России ресурсах

Спикер Думы заявил, что российские блогеры размещают рекламу на запрещенных ресурсах, доступ к которым возможен через VPN, владельцы таких сайтов получают доходы и при этом могут вести «провокационную деятельность» против России

Вячеслав Володин (на экране) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Госдума на будущей неделе рассмотрит законопроект, который позволит пресечь «обогащение владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг», — отметил он.

От этой рекламы ресурсы получают доходы, при этом сервисы могут осуществлять «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и россиян, заявил Володин.

Законопроектом может быть введен запрет на размещение рекламы на ресурсах:

организаций, признанных нежелательными в России;

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;

а также сайтов, доступ к которым ограничен.

Среди мировых соцсетей, доступ к которым в России ограничен, — Х, Facebook, Instagram (две последние принадлежат признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

В прошлом году в России появился запрет на рекламу у иноагентов. Если имеющий такой статус человек продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.