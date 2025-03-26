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Политика ,  
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Володин посоветовал коммунистам не хвалить Силуанова

Антон Силуанов и Вячеслав Володин
Антон Силуанов и Вячеслав Володин (Фото: Администрация Президента России)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал представителям КПРФ в Госдуме не хвалить министра финансов Антона Силуанова, поскольку критика со стороны коммунистов означает, что Силуанов хорошо выполняет свою работу. Трансляция выступления министра велась на сайте Госдумы.

«Вот могут не аплодировать представители КПРФ, потому что чем эффективнее Силуанов, тем они дольше в оппозиции, они стремятся к власти, но как только... коммунисты начнут хвалить Силуанова, значит, имейте в виду, они близки к заветной цели», — сказал Володин.

Также Володин отметил качественную работу Силуанова по увеличению объема доходной части федерального бюджета.

«Все хорошо работают, но у нас, когда мы говорим об итогах объемов доходной части федерального бюджета, вот он увеличился в сравнении с 2023 годом на 26% в 2024 году. Мы здесь отмечаем Силуанова. Силуанов, смотрите, раньше был лучший министр мира, а с бюджетом были проблемы, а сейчас вот лучший министр, которому Дума аплодирует, а бюджет растет», — сказал он.

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Финансы
Антон Силуанов

Госдума в ноябре 2024 года утвердила федеральный бюджет России на 2025–2027 годы. На предстоящие три года в бюджете страны рост ВВП планируется на уровне от 2,5 до 2,8%, доходы — порядка ₽125 трлн, дефицит — около ₽6 трлн. Силуанов называл бюджет «структурно сбалансированным» и не зависимым от внешней конъюнктуры.

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Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
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