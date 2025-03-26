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С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал он.

С 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,3%, но, поскольку по итогам 2024 года фактическая инфляция составила 9,5%, в феврале 2025 года провели дополнительную индексацию с учетом этого показателя.

С 1 апреля 2025 года пройдет индексация социальных пенсий, среди них — выплаты по старости, инвалидности, детям-сиротам, потерявшим кормильца, также эти выплаты получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Индексация учтет прожиточный минимум пенсионера за 2024 год (13 290 руб.) и уровень инфляции (9,5%). Таким образом, социальные пенсии повысят приблизительно на 15%.

Социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Военные пенсии — за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — были проиндексированы с 1 октября 2024 года на 5,1%. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в январе 2025 года сообщил, что в октябре 2025 года военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 4,5%.

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индексация пенсий вторая индексация пенсии страховые пенсии Михаил Мишустин правительство России Госдума
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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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