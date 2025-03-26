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Как защититься от мошенников ,  
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Мишустин посоветовал россиянам не отвечать на звонки от имени госструктур

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал россиянам не принимать звонки в мессенджерах от неизвестных лиц, действующих от имени органов государственной власти. Об этом он сообщил, выступая в Госдуме с отчетом правительства по итогам 2024 года.

«Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами», — сказал Мишустин.

По словам премьера, в таких случаях гражданам следует задействовать максимальное количество методов защиты от мошенников: маркировку международных звонков, двухфакторную идентификацию личности для доступа на «Госуслугах» и банковских сервисах. Кроме того, российский премьер рассказал о преимуществе услуги по самозапрету на выдачу кредитов, которая доступна в России с 1 марта 2025 года.

Кроме того, российский премьер анонсировал создание платформы, предназначенной для борьбы с мошенничеством. По его словам, программа позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения, счета.

«На портале государственных услуг скоро появится сервис, который позволит людям устанавливать такие самозапреты в очень удобном формате, объединит все системы самозапретов», — сказал Мишустин, отметив, что платформа будет работать в формате «единого окна» для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Минцифры на 11 марта 2025 года, самозапрет на кредиты через «Госуслуги» установили более 5 млн россиян. Большинство воспользовавшихся новой функцией граждан живут в столице — самозапрет установили более 950 тыс. москвичей. В области услугой воспользовались 307 тыс. человек.

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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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