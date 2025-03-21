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Пенсии в 2025 году ,  
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Россияне назвали размер комфортной пенсии

«Банки.ру»: комфортной россияне считают пенсию в 100 тысяч рублей
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Пенсия в размере от 45 тыс. руб. минимально достаточна для проживания в России. Так ответили 82% граждан с доходом от 200 тыс. руб. Еще 72% россиян с таким доходом назвали комфортной выплату в размере от 100 тыс. руб, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами финансового маркетплейса «Банки.ру».

Из опроса следует, что, чем больше респондент зарабатывает, тем более высокую пенсию намерен в будущем получать.

При этом 28% россиян с доходом до 30 тыс. руб. назвали минимально достаточной пенсию 26–35 тыс. руб., а 38% респондентов считают комфортной выплату в размере 61–100 тыс. руб.

И работающие, и неработающие пенсионеры вне зависимости от размера дохода заявили, что считают комфортной выплату в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Аналитики «Банки.ру» объясняют такие результаты тем, что пенсионеры старшего возраста в отличие от молодого поколения не привержены высокой интенсивности потребления, поэтому не стремятся, чтобы им начислили максимально высокую пенсию.

Опрос проводился на сайте «Банки.ру» с 28 января по 21 февраля 2025 года. В нем участвовали почти 7 тыс. человек.

В этом году первая индексация пенсий произошла с 1 января, выплаты увеличились на 9,5%.

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