Депутат Гаврилов назвал три условия для пенсии в 100 тыс. рублей

В Госдуме назвали три условия для пенсии в 100 тыс. рублей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал ТАСС условия для получения пенсии в 100 тыс. руб.

По его словам, для этого нужно получать официальную зарплату не ниже 230 тыс. руб. в течение всей трудовой жизни, иметь непрерывный стаж 64 года и отсрочить выход на пенсию до 75 лет.

Гаврилов отметил, что при нынешней пенсионной системе маловероятно достичь такого размера выплат. В частности, необходимо, чтобы страховая часть пенсии превышала 91 тыс. руб.

«Альтернативой может служить только дополнительная накопительная пенсия, формируемая через добровольные взносы или инвестиционные инструменты», — добавил он.

Накануне ТАСС со ссылкой на данные опроса «Банки.ру» назвал размер пенсии, которую россияне считают комфортной. Опрошенные россияне с доходом от 200 тыс. руб. назвали минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. руб., а комфортным — от 100 тыс. руб.

Опрос проводился на сайте «Банки.ру» в январе и феврале 2025 года. В нем приняли участие около 7 тыс. человек.