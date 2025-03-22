В Госдуме назвали три условия для пенсии в 100 тыс. рублей
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал ТАСС условия для получения пенсии в 100 тыс. руб.
По его словам, для этого нужно получать официальную зарплату не ниже 230 тыс. руб. в течение всей трудовой жизни, иметь непрерывный стаж 64 года и отсрочить выход на пенсию до 75 лет.
Гаврилов отметил, что при нынешней пенсионной системе маловероятно достичь такого размера выплат. В частности, необходимо, чтобы страховая часть пенсии превышала 91 тыс. руб.
«Альтернативой может служить только дополнительная накопительная пенсия, формируемая через добровольные взносы или инвестиционные инструменты», — добавил он.
Накануне ТАСС со ссылкой на данные опроса «Банки.ру» назвал размер пенсии, которую россияне считают комфортной. Опрошенные россияне с доходом от 200 тыс. руб. назвали минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. руб., а комфортным — от 100 тыс. руб.
Опрос проводился на сайте «Банки.ру» в январе и феврале 2025 года. В нем приняли участие около 7 тыс. человек.
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