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Общество ,  
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«РИА Новости» узнали о наследственном деле родных после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк открыли наследственное дело. Об этом сообщила «РИА Новости» нотариус Марина Щирская.

По ее словам, наследники могут разделить между собой оставшиеся после смерти актрисы недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.

По данным агентства, наследственное дело было открыто в Москве. РБК обратился за комментарием к Щирской.

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Анастасия Заворотнюк

На основании российского законодательства близкие родственники умершего имеют право вступить в наследство в течение полугода после смерти члена семьи. Оформить наследство можно у любого нотариуса на территории нотариального округа субъекта России по месту открытия наследства. Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Ей было 53 года. Актриса находилась на лечении с 2019-го с глиобластомой (опухоль головного мозга).

Наибольшую известность Заворотнюк принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале «Моя прекрасная няня».

У актрисы остались 29-летняя дочь Анна, 24-летний сын Майкл, рожденные в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также шестилетняя дочь Мила, рожденная в браке с фигуристом Петром Чернышевым. 

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Анастасия Заворотнюк
актриса, телеведущая
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