НСПК сообщила, что работает над устранением сбоев в системе переводов СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) работает над устранением сбоев в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП). Остальные сервисы и системы работают штатно, сообщила РБК пресс-служба НСПК.
26 марта в работе СБП возник сбой, сообщили сервисы Downdetector и «Сбой.рф». Пользователи пожаловались на невозможность совершить перевод.
В Роскомнадзоре отметили, что всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП начали фиксировать с 10:00 мск. В частности, с трудностями при совершении переводов в приложениях столкнулись клиенты «Сбера», Альфа-банка и Т-банка. Проблема связана со сбоем на инфраструктуре НСПК, уточнили в ведомстве.
Накануне вечером Downdetector сообщил, что сайт и мобильное приложение ВТБ работают с перебоями, к 23:30 мск было оставлено более 2,7 тыс. жалоб. Больше всего их поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области.
До этого, 24 марта, проблемы с доступом также были у «Сбера», Steam, Epic Games, Anydesk и нескольких киберспортивных сервисов.
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