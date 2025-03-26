У российских банков и платежных систем возник массовый сбой
Сбой возник в работе Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи жалуются на невозможность совершить перевод, проблемы затронули также работу банковских приложений. Всплеск жалоб на работу СБП и некоторых банков также фиксирует сервис Сбой.рф.
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор СБП, подтвердила РБК, что с работой системы возникли проблемы. «НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно», — сообщил оператор.
С 11:32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме, сообщили позднее в НСПК.
Это не первый сбой за последнюю неделю. 24 марта пользователи жаловались на неполадки в работе онлайн-сервисов Сбербанка, сервиса удаленного доступа Anydesk, магазинов видеоигр Steam и Epic Games и др. За четыре дня до этого жители Сибири и Урала сообщали о проблемах при использовании сервисов МТС, «Ростелекома», «Билайна», а также Epic Games, Figma, Discord, Twitch, DeepSeek и т.д.
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