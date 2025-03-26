 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК завел дело об убийстве украинскими военными двух жителей курского села

СК возбудил дело об убийстве украинскими военными двух жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

СК завел дело об убийстве украинскими военными двух жителей курского села
Video

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства украинскими военными двух мирных жителей Курской области в августе—сентябре 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В СК уточнили, что погибшие укрывались в жилых домах в селе Казачья Локня в Суджанском районе после вторжения ВСУ в регион. Факт их убийства украинскими военными следователи установили на основании данных, полученных от местных жителей.

Кроме того, как сообщило ведомство, в Казачьей Локне, а также в селе Заолешенка и слободе Замостье военнослужащие занимались мародерством, обстреливали улицы, поджигали дома мирных жителей и устанавливали в частных жилых секторах военную технику.

СК возбудил дело о террористическом акте и мародерстве с применением насилия — п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 Уголовного кодекса. В ведомстве пообещали установить всех причастных к преступлениям и привлечь их к ответственности.

СК назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

ВСУ прорвали границу в Суджанском районе и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. После этого российские силовые органы завели несколько уголовных дел об убийстве мирных жителей в регионе.

Последние две недели Минобороны России регулярно отчитывается об освобождении населенных пунктов Курской области. 13 марта военные освободили Суджу — единственный город, который ВСУ удалось занять с начала вторжения.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Следственный комитет ВСУ уголовное дело
Материалы по теме
В Курской области завели дело после атаки дрона на машину главы района
Политика
Путин пообещал восстановить Курскую область
Политика
Хинштейн назвал число эвакуированных из курского приграничья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
РКН заблокировал рязанский портал медиагруппы ShkulevТехнологии и медиа, 12:27
Российский призер Паралимпиады погиб в зоне военной операцииСпорт, 12:24
Гуцул после задержания заявила о своей невиновностиПолитика, 12:20
НСПК сообщила, что работает над устранением сбоев в системе переводов СБПФинансы, 12:16
В аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся на бок самолет Ан-12Общество, 12:13
Телеведущего Цивилева похоронят на Митинском кладбищеОбщество, 12:07
Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»Политика, 12:05
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Как российские студенты могут учиться бесплатно в ТурцииРБК Компании, 12:00
Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РоссииСпорт, 12:00
Биржевые цены на медь в США обновили исторический максимумИнвестиции, 11:58
Как построить идеальный клиентский сервис в IT-компании за 3 шагаPro, 11:56
Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны ПрокофьевойПолитика, 11:54
Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» ПрокофьевойПолитика, 11:50
Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу в Нью-ЙоркеНедвижимость, 11:50