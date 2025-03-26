СК завел дело об убийстве украинскими военными двух жителей курского села
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства украинскими военными двух мирных жителей Курской области в августе—сентябре 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В СК уточнили, что погибшие укрывались в жилых домах в селе Казачья Локня в Суджанском районе после вторжения ВСУ в регион. Факт их убийства украинскими военными следователи установили на основании данных, полученных от местных жителей.
Кроме того, как сообщило ведомство, в Казачьей Локне, а также в селе Заолешенка и слободе Замостье военнослужащие занимались мародерством, обстреливали улицы, поджигали дома мирных жителей и устанавливали в частных жилых секторах военную технику.
СК возбудил дело о террористическом акте и мародерстве с применением насилия — п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 Уголовного кодекса. В ведомстве пообещали установить всех причастных к преступлениям и привлечь их к ответственности.
ВСУ прорвали границу в Суджанском районе и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. После этого российские силовые органы завели несколько уголовных дел об убийстве мирных жителей в регионе.
Последние две недели Минобороны России регулярно отчитывается об освобождении населенных пунктов Курской области. 13 марта военные освободили Суджу — единственный город, который ВСУ удалось занять с начала вторжения.
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