СК возбудил дело против украинских солдат за убийства в Курской области

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте против украинских солдат после обнаружения не менее четырех тел мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области.

Об этом РБК сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, украинские военнослужащие совершили убийство не позднее начала марта 2025 года. Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти — пыток и истязаний — обнаружены в Церкви Воздвижения Креста Господня, уточнили в СК.

Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт, повлекший смерть других людей. СК проводит следственные действия по опознанию потерпевших.

В феврале СК возбудил дело по этой же статье в связи со смертью мирного населения в селе Николаево-Дарьино. По данным СК, с августа по декабрь 2024 года украинцы совершили убийства мирных жителей. Следователи узнали об этом от эвакуированных из этого населенного пункта граждан.