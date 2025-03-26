Зеленский признал отсутствие средств у Украины на финансирование ВСУ
У Киева не хватает денег на финансирование военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью журналу Time. По его словам, деньги на украинскую армию должны выделять страны Запада, прежде всего Европа.
«Им (украинским войскам. — РБК) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале — Европа и Америка», — сказал Зеленский.
Он добавил, что в сложившихся реалиях полагаться стоит в первую очередь на Европу.
В феврале 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется ядерное оружие для обеспечения безопасности, если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем.
Подтверждение безъядерного статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО являются одними из условий России для мирного урегулирования конфликта, которые ранее неоднократно озвучивали власти России, в том числе президент Владимир Путин.
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