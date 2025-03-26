Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и Украиной
Временная приостановка американской военной помощи для Украины была связана со стремлением США продемонстрировать России, что Вашингтон «находится посередине» между сторонами конфликта. Такое предположение высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Time.
«Они [будто] не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон. Мы сказали им, что ж, хорошо, если вы не на нашей стороне, то, по крайней мере, оставайтесь посередине», — рассказал политик.
По его мнению, желанием подчеркнуть свою роль посредника объясняется и совместное голосование США и России по резолюции в ООН относительно конфликта. Зеленский уверен, что «это играет на руку русским». На вопрос журналиста, говорит ли он об этом Трампу, украинский президент ответил: «Благодаря СМИ, журналистам, я представляю эти аргументы. Когда мы говорим с президентом Трампом, это выглядит немного иначе, потому что мы говорим о реалиях, которые мы можем создать прямо сейчас».
Украинская сторона предложила США ввести против России дополнительные санкции, если та не примет полное прекращение огня, продолжил он: «Мы ожидаем, что американская сторона предпримет эти шаги». Зеленский предполагает, что российская сторона в переговорах «устанавливает планку на максимальном уровне», чтобы иметь пространство для маневра и возможность поступиться некоторыми требованиями.
США провели с Россией и Украиной отдельные переговоры 23-25 марта в Эр-Рияде, дискуссии были посвящены, в частности, обеспечению безопасности судоходства на Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине, сообщил Белый дом.
В Кремле уточнили, что стороны договорились о реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений.
Москва и Вашингтон решили, что с 18 марта на 30 дней действует мораторий на удары по энергобъектам. Но каждая из сторон вправе от него отказаться, если одна из них его нарушит. Минобороны России несколько раз обвиняло ВСУ в нарушении соглашения и ударах по энергообъектам.
Российская сторона выступает против военной помощи, которая поступает Украине из других стран, и требует прекратить этот процесс.
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