Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и Украиной

Киев просит Вашингтон «хотя бы оставаться посередине», если тот не принимает украинскую сторону, рассказал Зеленский. По его мнению, США и так стремятся продемонстрировать свою роль посредника

Временная приостановка американской военной помощи для Украины была связана со стремлением США продемонстрировать России, что Вашингтон «находится посередине» между сторонами конфликта. Такое предположение высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Time.

«Они [будто] не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон. Мы сказали им, что ж, хорошо, если вы не на нашей стороне, то, по крайней мере, оставайтесь посередине», — рассказал политик.

По его мнению, желанием подчеркнуть свою роль посредника объясняется и совместное голосование США и России по резолюции в ООН относительно конфликта. Зеленский уверен, что «это играет на руку русским». На вопрос журналиста, говорит ли он об этом Трампу, украинский президент ответил: «Благодаря СМИ, журналистам, я представляю эти аргументы. Когда мы говорим с президентом Трампом, это выглядит немного иначе, потому что мы говорим о реалиях, которые мы можем создать прямо сейчас».

Украинская сторона предложила США ввести против России дополнительные санкции, если та не примет полное прекращение огня, продолжил он: «Мы ожидаем, что американская сторона предпримет эти шаги». Зеленский предполагает, что российская сторона в переговорах «устанавливает планку на максимальном уровне», чтобы иметь пространство для маневра и возможность поступиться некоторыми требованиями.

США провели с Россией и Украиной отдельные переговоры 23-25 марта в Эр-Рияде, дискуссии были посвящены, в частности, обеспечению безопасности судоходства на Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине, сообщил Белый дом.

В Кремле уточнили, что стороны договорились о реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений.

Москва и Вашингтон решили, что с 18 марта на 30 дней действует мораторий на удары по энергобъектам. Но каждая из сторон вправе от него отказаться, если одна из них его нарушит. Минобороны России несколько раз обвиняло ВСУ в нарушении соглашения и ударах по энергообъектам.

Российская сторона выступает против военной помощи, которая поступает Украине из других стран, и требует прекратить этот процесс.