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Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на юге Европейской России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Солнечная погода ожидается к концу текущей недели на юге европейской части России. Температура в некоторых регионах достигнет отметки 27 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха превысит показатели нормы на шесть градусов. В Краснодаре и в Крыму ночью будет около 10–12 градусов тепла, а днем в среду-четверг температура составит около 19–21 градуса. С пятницы до воскресенья она достигнет 20–25, а в Адыгее воздух прогреется до 27 градусов.

«Осадков не ожидается, давление высокое», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, значительную роль в потеплении сыграет влияние моря. Оно, несмотря на то что еще не прогрелось, играет роль демпферного, сглаживающего фактора. Поэтому ночные температуры в приморских городах составят около 10 градусов, а дневные температуры в Симферополе, Ялте будут в диапазоне 15–20 градусов, отметил синоптик. По его словам, такая погода продлится до конца марта.

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Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

23 марта 2025 года в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления 1943-го: в тот день показатель достиг 764,2 мм ртутного столба.

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Роман Вильфанд прогноз погоды юг России
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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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