В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 1943 года

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В Москве побит рекорд атмосферного давления 1943 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, показатель достиг 764,2 мм рт. ст, что стало рекордом для 23 марта.

«Сегодня, в восемь часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст., выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году», — рассказал синоптик в телеграм-канале.



Синоптик спрогнозировал в ближайшие часы постепенное снижение показателей барометров. К вечеру 23 марта 2025 года показатель составит 761 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

7 февраля 2025 года в Москве был побит рекорд атмосферного давления 2012 года. Тогда на столичной метеостанции ВДНХ максимальное атмосферное давление составило 774,5 мм рт. ст. Предыдущий рекорд 13-летней давности составил 773,7 мм рт. ст.