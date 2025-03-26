В Европе возмутились словами Вэнса и Хегсета о европейских «нахлебниках»

Вэнс и Хегсет в закрытом чате обсудили «нахлебников» из Европы и необходимость ее «снова спасать». В европейских странах возмутились такой риторикой

Британские и европейские официальные лица и дипломаты «гневно» отреагировали на утечку оскорбительных комментариев вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Пентагона Пите Хегсета о странах Европы, пишет Politico.

Собеседник издания из числа британских дипломатов заявил, что был шокирован. Бывший министр обороны Великобритании (2022-2023) Грант Шаппс в разговоре с газетой сказал, что некоторые в администрации Трампа хотят перевоспитать союзников. Экс-министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес в колонке для The Telegraph назвал членов команды Трампа «деревенщиной».

Лидер британских либеральных демократов Эд Дэйви заявил, что вице-президент США и остальные члены президентской команды не годятся даже для организации группового чата, не говоря уже о военных действиях. «Сейчас, несмотря на порой красивые дипломатические слова, доверие подорвано», — резюмировал один из собеседников издания из числа дипломатов ЕС.

В середине марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали план операции против йеменских хуситов за два дня до официального объявления.

В чате присутствовали 18 человек, в их числе — Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета нацбезопасности США.

«Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал в чате Вэнс (США настаивают, что действия хуситов вредят в большей степени Европе. — РБК). Хегсет разделил его «отвращение к нахлебничеству Европы». «Это [выглядит] ЖАЛКО», — ответил он. Белый дом позднее подтвердил достоверность переписки.